Казахстанцам сообщили хорошие новости об авиасообщении с Китаем

Казахстан и Китай договорились об увеличении частоты рейсов и открытии новых авиамаршрутов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 июля 2026 года, рассказали в Комитете гражданской авиации (КГА). Соответствующие переговоры прошли в Пекине (Китай).

"Стороны согласовали увеличение количества регулярных пассажирских рейсов для авиаперевозчиков обеих сторон со 124 до 152 в неделю, а также перечень крупных пунктов в Китае для выполнения рейсов с Казахстаном доведен до 11 городов, включая город Чунцин – один из крупнейших транспортно-логистических и промышленных центров Китая", – сообщили в КГА.

Также стороны обсудили вопрос открытия прямого авиасообщения между Астаной и Шанхаем, в том числе китайскими авиакомпаниями, и открытие третьего международного воздушного коридора между Казахстаном и Китаем, что позволит повысить пропускную способность воздушного пространства, оптимизировать маршруты полетов, снизить нагрузку на действующие воздушные трассы и создать дополнительные условия для дальнейшего роста авиасообщения между двумя государствами.

"В ходе консультаций также были рассмотрены вопросы выделения слотов в аэропортах Китая для выполнения рейсов казахстанскими авиаперевозчиками, использования воздушного пространства Китая, а также заключения межведомственного соглашения о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов", – добавили в КГА.

14 июля стало известно о запуске из Казахстана в Грузию нового прямого рейса Атырау – Батуми.