В Баку появится гранатовый бульвар

16 ноября на территории курортного города Sea Breeze пройдет церемония высадки нового гранатового бульвара, сообщает Zakon.kz.

Церемония посадки первых гранатовых деревьев из Гёйчая, которые украсят весь бульвар протяженностью семь км, станет частью мероприятия, посвященного созданию "Зеленого города". Об этом передает 1news.az.

Это событие станет символичным актом конференции COP29, которая стартовала в Баку и посвящена климатическим проблемам.

Эскиз гранатового бульвара, фото: 1news.az

В мероприятии примут участие основатель и владелец города-курорта Эмин Агаларов, известные архитекторы и ландшафтные дизайнеры.

Грета Тунберг выступила против климатической конференции ООН в Баку, которая открылась 11 ноября.