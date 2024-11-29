Алматинцев предупредили об ограничении движения на бульваре имени Бухар Жырау

Фото: Zakon.kz

С 7:00 30 ноября по 06:00 2 декабря будет перекрыта южная часть перекрестка бульвара им. Бухар Жырау – ул. Байзакова, а также бульвар им. Бухар Жырау от ул. Байзакова до р. Есентай, сообщает Zakon.kz.

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