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Алматинцев предупредили об ограничении движения на бульваре имени Бухар Жырау

ограничение движения на бульваре в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 19:35 Фото: Zakon.kz
С 7:00 30 ноября по 06:00 2 декабря будет перекрыта южная часть перекрестка бульвара им. Бухар Жырау – ул. Байзакова, а также бульвар им. Бухар Жырау от ул. Байзакова до р. Есентай, сообщает Zakon.kz.

На участке ведутся работы по замене газопровода.

"Подземный газопровод среднего давления от ул. Жарокова по бульвару им. Бухар Жырау до р. Есентай был введен в эксплуатацию в 1972 году. Общая протяженность – 1766,9 п. м. За время эксплуатации были обнаружены повреждения изоляционного покрытия, а также четыре сквозных коррозионных повреждения трубы. По окончании работ будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и восстановлению асфальтного покрытия". Алматинский производственный филиал АО "QazaqGaz Aimaq"

Ранее сообщалось, что в Управлении энергетики и водоснабжения Алматы 29 ноября 2024 года заявили о временном ограничении движения на участке улицы Жандосова.

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