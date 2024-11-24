Букингемский дворец закроется на ремонт

C декабря 2024 по 2027 год Букингемский дворец приостановит приемы гостей из-за реконструкции здания, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Times, стоимость работ составит около 462 млн долларов. Государственные мероприятия в это время будут проводиться в Виндзорском замке.

"Приемы гостей в Букингемском дворце, являющемся лондонской резиденцией британских монархов, будут приостановлены", – говорится в публикации.

Отмечается, что после ремонта король Великобритании Чарльз III не переедет во дворец, а останется жить в своей лондонской резиденции Кларенс-хаус.

Его супруга королева Камилла 20 ноября стала обладательницей ученой степени доктора литературы.