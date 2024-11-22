Королева Камилла получила ученую степень

20 ноября королева Камилла стала обладательницей ученой степени доктора литературы, сообщает Zakon.kz.

Церемонию награждения провела королевская принцесса Анна.

Фото: Instagram/theroyalfamily

Докторская степень была вручена королеве в знак продвижения грамотности и литературы на протяжении многих лет. Ее Величество является покровителем многих организаций, связанных со чтением и литературой.

Днями ранее Кейт Миддлтон впервые после курса химиотерапии появилась на крупном мероприятии с участием королевской семьи.