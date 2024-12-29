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Туризм

Зацепившись удочкой за джинсы рыбак вытащил тонущую женщину в Африке

Кейптаун, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 07:30 Фото: pixabay
В Кейптауне рыбак с помощью удочки вытащил из океана тонущую женщину, сообщает Zakon.kz.

По данным Good News Network, 31-летняя женщина попала в беду на пляже Диас, известном сильным течением, с которым не могут справиться даже опытные пловцы. Это место из-за больших волн любят серферы. Подхваченную течением женщину заметил рыбак, который ловил треску с береговой линии.

"Другой помощи ждать было неоткуда", – говорится в публикации.

Мужчина зашел на мелководье и начал забрасывать леску в сторону женщины. Его попытки увенчались успехом, когда крючок зацепился за джинсы утопающей. Рыбак вытянул ее на сушу и вызвал спасателей. При каких обстоятельствах пострадавшая оказалась в воде не уточняется. Местные жители назвали мужчину героем за его сообразительность и мастерство.

А 11 декабря у берегов итальянского острова Лампедуза нашли 11-летнюю девочку, которая выжила после кораблекрушения. Она спаслась на резиновых шинах.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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