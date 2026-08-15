Трое рыбаков поймали на обычную удочку 230-килограммового тунца
Как пишет портал Diario AS, трое рыбаков, вышедших в море у берегов города Сет, сумели поймать голубого тунца весом примерно 230 килограммов, используя обычные удочки. Многочасовая схватка с гигантом транслировалась в прямом эфире.
Рыбаки назвали эту добычу уловом всей жизни и кульминацией многолетних поисков, неудач и упорства. При этом, как отмечает издание, вес отдельных особей этого вида может превышать 500 килограммов.
"Этот улов стал не просто рыбацкой удачей, но и символом возвращения голубого тунца в воды Средиземного моря. Еще недавно этот вид считался исчезающим", – говорится в сообщении.
В 2021 году Международный союз охраны природы перевел атлантического голубого тунца из категории "Находящийся под угрозой исчезновения" в категорию "Вызывающий наименьшие опасения".
Ученые предупреждают, что рост температуры в Атлантике и Средиземном море создает новую угрозу для этого вида, нарушая его привычную среду обитания и циклы размножения.
Ранее ученые нашли рыбу, которая может жить более 400 лет.