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Мир

Трое рыбаков поймали на обычную удочку 230-килограммового тунца

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2026 20:51 Фото: unsplash
Во Франции трое рыбаков поймали на обычную удочку 230-килограммового голубого тунца длиной 2,6 метра. Схватку с морским гигантом показывали в прямом эфире, а сам улов назвали главной кульминацией многолетних поисков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Diario AS, трое рыбаков, вышедших в море у берегов города Сет, сумели поймать голубого тунца весом примерно 230 килограммов, используя обычные удочки. Многочасовая схватка с гигантом транслировалась в прямом эфире.

Рыбаки назвали эту добычу уловом всей жизни и кульминацией многолетних поисков, неудач и упорства. При этом, как отмечает издание, вес отдельных особей этого вида может превышать 500 килограммов.

"Этот улов стал не просто рыбацкой удачей, но и символом возвращения голубого тунца в воды Средиземного моря. Еще недавно этот вид считался исчезающим", – говорится в сообщении.

В 2021 году Международный союз охраны природы перевел атлантического голубого тунца из категории "Находящийся под угрозой исчезновения" в категорию "Вызывающий наименьшие опасения".

Ученые предупреждают, что рост температуры в Атлантике и Средиземном море создает новую угрозу для этого вида, нарушая его привычную среду обитания и циклы размножения.

Ранее ученые нашли рыбу, которая может жить более 400 лет.

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Канат Болысбек
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Трое рыбаков поймали на обычную удочку 230-килограммового тунца
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