Трое рыбаков поймали на обычную удочку 230-килограммового тунца

Во Франции трое рыбаков поймали на обычную удочку 230-килограммового голубого тунца длиной 2,6 метра. Схватку с морским гигантом показывали в прямом эфире, а сам улов назвали главной кульминацией многолетних поисков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Diario AS, трое рыбаков, вышедших в море у берегов города Сет, сумели поймать голубого тунца весом примерно 230 килограммов, используя обычные удочки. Многочасовая схватка с гигантом транслировалась в прямом эфире.

Рыбаки назвали эту добычу уловом всей жизни и кульминацией многолетних поисков, неудач и упорства. При этом, как отмечает издание, вес отдельных особей этого вида может превышать 500 килограммов.

"Этот улов стал не просто рыбацкой удачей, но и символом возвращения голубого тунца в воды Средиземного моря. Еще недавно этот вид считался исчезающим", – говорится в сообщении.

В 2021 году Международный союз охраны природы перевел атлантического голубого тунца из категории "Находящийся под угрозой исчезновения" в категорию "Вызывающий наименьшие опасения".

Ученые предупреждают, что рост температуры в Атлантике и Средиземном море создает новую угрозу для этого вида, нарушая его привычную среду обитания и циклы размножения.

Ранее ученые нашли рыбу, которая может жить более 400 лет.