#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
482.32
553.37
5.63
Туризм

Новый туристический центр открыли в Узбекистане

Самарканд, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 08:42 Фото: pexels
При комплексе Имама Бухари в Самарканде организован новый туристический центр, сообщает Zakon.kz.

На прилегающей территории площадью 15 га создана современная инфраструктура, построены комфортабельные гостиницы, объекты сервиса. По информации пресс-службы президента Узбекистана, построен четырехзвездочный отель, две трехзвездочные гостиницы, 22 семейных гостевых дома на 176 мест, а также автостоянка.

"Если раньше комплекс Имама Бухари принимал 12 тыс. паломников в день, то теперь его мощности позволяют обслуживать 65 тыс. паломников в день", – говорится в сообщении.

Фото: president.uz

В соцсетях мемориальный комплекс уже называют жемчужиной Самарканда и Нового Узбекистана, который поражает масштабом и красотой, сравнимой с Тадж-Махалом. Его площадь составляет 45 гектаров.

"На территории комплекса построены огромная мечеть, рассчитанная на 10 тыс. человек, административное здание и величественный айван в национальном стиле со 154 колоннами", – передает пресс-служба главы Узбекистана.

Фото: president.uz

При поездке в Узбекистан важно помнить, что с 1 марта в стране полностью запретили электронные сигареты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Токаеву показали новую форму Нацгвардии и туристической полиции
17:07, 30 июня 2023
Токаеву показали новую форму Нацгвардии и туристической полиции
Новая туристическая улица появится в Ташкенте
07:45, 19 июля 2024
Новая туристическая улица появится в Ташкенте
Новый тип туристических и гостевых виз выдает Великобритания с 25 февраля
06:50, 26 февраля 2026
Новый тип туристических и гостевых виз выдает Великобритания с 25 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Каким образом "Барыс" может завершить сезон на последнем месте Восточной конференции КХЛ
08:49, Сегодня
Каким образом "Барыс" может завершить сезон на последнем месте Восточной конференции КХЛ
Нападающий сборной Казахстана помог своей команде выйти в финал европейского чемпионата
08:24, Сегодня
Нападающий сборной Казахстана помог своей команде выйти в финал европейского чемпионата
Бивол назвал ключевой фактор возможной победы Бенавидеса в бою с Рамиресом
07:45, Сегодня
Бивол назвал ключевой фактор возможной победы Бенавидеса в бою с Рамиресом
Алькарас узнал своего первого соперника на "Мастерсе" в Майами
07:22, Сегодня
Алькарас узнал своего первого соперника на "Мастерсе" в Майами
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: