Новый туристический центр открыли в Узбекистане

При комплексе Имама Бухари в Самарканде организован новый туристический центр, сообщает Zakon.kz.

На прилегающей территории площадью 15 га создана современная инфраструктура, построены комфортабельные гостиницы, объекты сервиса. По информации пресс-службы президента Узбекистана, построен четырехзвездочный отель, две трехзвездочные гостиницы, 22 семейных гостевых дома на 176 мест, а также автостоянка.

"Если раньше комплекс Имама Бухари принимал 12 тыс. паломников в день, то теперь его мощности позволяют обслуживать 65 тыс. паломников в день", – говорится в сообщении.

В соцсетях мемориальный комплекс уже называют жемчужиной Самарканда и Нового Узбекистана, который поражает масштабом и красотой, сравнимой с Тадж-Махалом. Его площадь составляет 45 гектаров.

"На территории комплекса построены огромная мечеть, рассчитанная на 10 тыс. человек, административное здание и величественный айван в национальном стиле со 154 колоннами", – передает пресс-служба главы Узбекистана.

При поездке в Узбекистан важно помнить, что с 1 марта в стране полностью запретили электронные сигареты.