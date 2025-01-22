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Туризм

В Непале повысили плату за восхождение на Эверест

В Непале повысили плату за восхождение на Эверест, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 08:19 Фото: pixabay
Власти Непала повысили плату за разрешение на восхождение на Эверест. С марта по май иностранцам нужно будет платить 15 тыс. долларов (вместо 11 тыс.долларов), сообщает Zakon.kz.

По информации The Kathmandu Post со ссылкой на решение правительства страны, с сентября по ноябрь – 7 500 долларов (вместо 5 500 долларов), с декабря по февраль и в сезон дождей – 3 750 долларов (вместо 2 750 долларов).

Новые расценки вступят в силу 1 сентября 2025 года. Власти также заявили, что для восхождения на любую гору выше 8 тыс. м на территории страны, включая Эверест, каждые два альпиниста должны нанимать гида.

Помимо этого, срок действия разрешений на восхождения теперь будут ограничены 55 днями (раньше было 75).

"Уже подтвержденные бронирования на весеннюю экспедицию 2025 года не будут затронуты этим изменением", – сказал Инду Гимир, пресс-секретарь Министерства туризма.

Согласно документу, с предстоящего весеннего сезона альпинисты на Эвересте должны будут приносить свои экскременты обратно в базовый лагерь для надлежащей утилизации. То же самое касается и мусора.

А тем временем в Китае снизились цены на iPhone на фоне субсидий.

Аксинья Титова
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