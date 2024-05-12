Анар Бурашева стала первой казашкой, покорившей Эверест

12 мая в 07:25 по времени Непала альпинистка Анар Бурашева совместно с командой альпинистов в рамках спортивно-патриотической экспедиции Kazakh Everest Team совершила восхождение на Эверест, сообщает Zakon.kz.

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Бурашева стала первой женщиной-казашкой, кому удалось покорить эту вершину.

"В связи с труднейшими погодными условиями в виде шторма и бурана на высоте выше 8 тыс. м большинство экспедиций, участвовавших в штурме вершины, развернулись с маршрута, и только альпинистам из пяти стран удалось успешно подняться на Эверест", – рассказали представители Kazakh Everest Team.

Между тем, в социальных сетях Бурашева опубликовала видео процесса восхождения. Отметим, что это ледопад Кхумбу.

Как сообщил 21 апреля Национальный олимпийский комитет РК, возглавил экспедицию известный во всем мире альпинист Максут Жумаев. Казахстанец за время своей карьеры покорил все 14 восьмитысячников. Всего в группе семь человек. Анар Бурашева – единственная женщина.

В данное время Анар и Максут находятся в Лагере IV (8000 м) на восстановлении сил для последующего спуска после труднейшего подъема. Состояние альпинистов характеризуется как удовлетворительное, но силы истощены и нужно собрать их для решающего спуска в базовый лагерь.

Прибытие участников в базовый лагерь ожидается уже 12 мая после обеда. Как только они смогут выйти на связь, будет осуществлена отправка их заявлений и сообщений о восхождении.