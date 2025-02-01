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Туризм

Звездное небо "Долины предков" в Туркестанской области показал гид

Звездное небо &quot;Долины предков&quot; в Туркестанской области показал гид, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 13:51 Фото: instagram/timur_baigulov
Алматинец Тимур Байгулов поделился уникальными кадрами "Долины предков" в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Красота "Долины предков" не поддается описанию. Фотографии Сайрам-Угамского национального парка Тимур Байгулов опубликовал у себя на странице в Instagram.

Гид и фотограф передал всю красоту ночного неба, которое наполнено звездным мерцанием.

Примечательно, что в "Долину предков" туристы отправляются, чтобы воочию увидеть наскальные рисунки древних художников и самые высокие вершины Западного Тянь-Шаня. Именно так в народе называют место из-за того, что на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря есть древние захоронения.

Оазис на дне Арала хотят создать ученые нескольких стран.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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