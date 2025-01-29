Тимур Родригез показал своих подросших детей

На днях экс-участник "Comedy Club" и телеведущий Тимур Родригез поделился кадрами новой фотосессии с сыновьями, сообщает Zakon.kz.

У 45-летнего Тимура Керимова двое сыновей. Это 15-летний Мигель и 12-летний Даниэль.

"Одно из лучших воспоминаний прошлого года! Волшебный день с любимыми мальчишками!" – подписал кадры артист.

Фото: Instagram/trodriguezzz

Год назад шоумен сообщил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. Сейчас он встречается с 34-летней актрисой Екатериной Кабак.

А супруга его коллеги по шоу "Comedy Club" Ляйсан Утяшева рассказала о личных переживаниях по поводу несбыточной мечты.