Тимур Родригез показал своих подросших детей
Фото: Instagram/trodriguezzz
На днях экс-участник "Comedy Club" и телеведущий Тимур Родригез поделился кадрами новой фотосессии с сыновьями, сообщает Zakon.kz.
У 45-летнего Тимура Керимова двое сыновей. Это 15-летний Мигель и 12-летний Даниэль.
"Одно из лучших воспоминаний прошлого года! Волшебный день с любимыми мальчишками!" – подписал кадры артист.
Фото: Instagram/trodriguezzz
Год назад шоумен сообщил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. Сейчас он встречается с 34-летней актрисой Екатериной Кабак.
А супруга его коллеги по шоу "Comedy Club" Ляйсан Утяшева рассказала о личных переживаниях по поводу несбыточной мечты.
Поделиться новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript