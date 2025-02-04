В Турции закрывают отели с нарушениями в работе

В турецкой курортной провинции Мугла закрыли и опечатали 95 отелей, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала NTV, проверки проводились в рамках циркуляра Минтуризма Турции, выпущенного после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая. В провинции Мугла инспекторы как раз выявили нарушения в гостиницах.

Фото: ntv

"Всего в провинции было проверено 503 отеля и объекта размещения. 95 гостиниц решили закрыть до устранения недостатков, еще 392 объекта продолжили работу", – следует из заявления губернатора.

Министерство культуры и туризма Турции разослало во все провинции страны извещение о необходимости прекращения работы гостиниц, у которых нет необходимых документов для осуществления гостиничной деятельности. Учитывая такое положение дел, действующие отели не скрывают свои намерения повысить стоимость отдыха у них сразу после начала курортного сезона.

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