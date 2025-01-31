Более 160 отелей закрыли в Турции после трагедии в Болу

После трагедии в Болу власти Турции опечатали 161 отель в провинции Бурса на западе страны, в том числе на популярном горнолыжном курорте Улудаг, сообщает Zakon.kz.

Также иностранные СМИ пишут, что в Анталье опечатаны не менее 50 отелей, а в Стамбуле планируют закрыть все гостиницы-нарушители к понедельнику.

По данным агентства DHA, Министерство культуры и туризма Турции разослало в 81 провинцию страны срочное извещение о необходимости прекращения работы гостиниц, не имеющих необходимых документов для осуществления гостиничной деятельности. Документы выдаются в том числе после успешно пройденной проверки пожарной безопасности.

"Департамент культуры и туризма в Бурсе приступил к активным действиям и опечатал 161 отель в 17 районах провинции, у объектов не было лицензий, регистрации предприятия или там были обнаружены недостатки. Среди опечатанных объектов – 25 зимних домиков на горнолыжном курорте Улудаг", – говорится в сообщении.

Как отмечается, проживавших в домиках туристов переселили в другой отель того же владельца.

Ранее в Болу огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек.

22 января в Турции объявили Днем траура. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

По делу о данном пожаре арестовали 15 человек.