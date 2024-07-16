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Определен лучший матч Евро-2024

Футбол Лучший матч, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 14:11 Фото: Instagram/EURO2024
Спортивный портал The Athletic опубликовал топ-10 лучших матчей Евро-2024. Первого места удостоился поединок стадии четвертьфинала между Испанией и Германией, сообщает Zakon.kz.

Встреча Испании и Германии, которую посчитали самой лучшей на турнире, завершилась поражением хозяев чемпионата Европы со счетом 1:2

Далее в список призовой тройки интересных матчей вошли два противостояния группового этапа. Это матчи Турция – Грузия (3:1) и Нидерланды – Австрия (2:3).

Футбол Лучшие матчи Евро, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 14:11

Фото: Instagram/EURO2024

Финальная игра за "золото" Евро-2024 между Испанией и Англией (2:1) заняла четвертую позицию. Победа Турции над Австрией (2:1) в 1/8 финала разместилась на пятой строчке.

С шестого по 10-е место рейтинга лучших матчей Евро-2024 вошли пять игр группового раунда: Грузия – Португалия (2:0), Хорватия – Албания (2:2), Испания – Италия (1:0), Бельгия – Словакия (0:1) и Словения – Сербия (1:1).

Здесь можно заметить, что три ярких матча с участием подопечных Луиса де ла Фуэнте вошли в список топ-10.

Между тем награду лучшего игрока чемпионата Европы – 2024 забрал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании – Родри. А его молодой коллега Ламин Ямаль установил пару рекордов мирового футбола.

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