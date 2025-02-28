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Туризм

В Китае из‑за сходства с собакой стала популярна гора

Гора в Китае, похожая на грустную собаку, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 05:40 Фото: RedNote/Guo Qingshan
Скала на берегу реки Янцзы в Китае стала вируситься в соцсетях из‑за сравнения с грустной собакой, сообщает Zakon.kz.

Теперь туристы приезжают к ней, чтобы сфотографироваться со своими питомцами, пишет The Guardian. Первым на сходство с собакой обратил внимание шанхайский дизайнер Го Циншань в конце января. Он подписал свою фотографию "Гора щенков" и за 10 дней собрал 120 тыс. лайков в китайской соцсети RedNote. Го родился в городу неподалеку, но никогда не замечал этого сходства.

Теперь к горе ездят владельцы собак, чтобы сделать сравнения и похвастаться снимками в соцсетях. Скалу отлично видно со смотровой площадки, поэтому фотографии получаются удачными.

Также в феврале 2025 года туристы из Китая стали ездить в Японию для уборки снега лопатами. Помимо работы лопатой, туристам предлагают катание на снегоуборочной машине.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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