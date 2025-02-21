Туристы из Китая едут в Японию для уборки снега

В Китае обрело популярность новое туристическое направление – уборка снега лопатами в Японии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет South China Morning Post, зарабатывать на продаже туров с уборкой снега придумали в городе Саппоро на острове Хоккайдо, где отрицательные температуры держатся треть года, а сугробы в высоту достигают пяти метров. Помимо работы лопатой туристам предлагают катание на снегоуборочной машине.

Туры доступны с января по конец марта. Стоимость составляет 1600 долларов за группу от одного до шести человек.

Жители южной части Китая отмечают, что для них снегоуборочные туры интересны, потому что являются новым опытом. Многие из туристов никогда не видели такое количество снега и тем более не гребли его лопатой.

За период с конца января по февраль границу Китая пересекли порядка 7,7 млн человек, при этом весомая часть китайцев отправилась в Японию. По сравнению с прошлым годом, количество поездок в эту страну увеличилось в два раза.

Мэрия японского Отару усилила меры безопасности из‑за наплыва туристов, которые каждую зиму приезжают в этот небольшой городок, чтобы посмотреть на снег. А недавний снегопад в Киото вызвал искренний восторг у японцев.