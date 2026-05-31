В Китае похитили и съели собаку с миллионами подписчиков в соцсетях

В Китае ужасная судьба постигла пса породы бордер-колли, который был настоящей звездой соцсетей. Собаку по кличке Чутоу похитили и съели, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az с ссылкой на издание Sohu , хозяин пса, тревел-блогер Го, восемь лет брал его с собой в путешествия, а его блог имел миллионы обожателей.

Чутоу пропал 11 мая. Отец блогера работал в поле, а когда вернулся, собаки на месте уже не было. После этого семья заявила в полицию и пообещала вознаграждение за любую информацию о питомце.

Просмотрев записи с камер, они увидели, что колли увезли мужчина и женщина на скутере.

Спустя две недели семья питомца отыскала того, кто украл Чутоу. Он раскрыл, что решил, что пес бездомный, и продал его перекупщику всего за 25 долларов (12 183 тенге). Позже стало известно, что собаку съели.

Сейчас полиция ведет расследование, а хозяин пса пытается доказать его ценность. Если ущерб признают значимым, похитителям грозит уголовная ответственность.

Ранее была определена умнейшая порода собак: бордер-колли сброшен с пьедестала.