Сразу двух неуловимых хищников сняли на видео в Казахстане – уникальные кадры

Администрации двух национальных парков Казахстана сегодня, 25 февраля 2025 года, показали удивительные кадры с редкими животными, сообщает Zakon.kz.

Так, сотрудники национального парка "Көлсай көлдері" во время рейда в урочище Кайынды, расположенном в лесничестве Карабулак, запечатлели на камеру туркестанскую рысь.

Специалисты подчеркивают, эта рысь (Lynx lynx isabellinus) – один из редких хищников, занесенных в Красную книгу Казахстана.

"Туркестанская рысь – осторожное животное, которое предпочитает скрываться от человеческого взгляда, поэтому встретить ее в дикой природе – крайне редкое явление", – говорится в публикации.

Также благодаря фотоловушкам, установленных на водопойных участках, в парке "Алтын-Эмель" зафиксировали уникальные кадры снежного барса (Panthera uncia), также занесенного в Красную книгу Казахстана.

Материал по теме На востоке Казахстана поймали снежного барса-хулигана: бесценные кадры грациозного хищника

В предыдущий раз рысь попала в фотоловушку Катон-Карагайского нацпарка в конце января 2025 года.