#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.89
527.03
5.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
502.89
527.03
5.71
События

Сразу двух неуловимых хищников сняли на видео в Казахстане – уникальные кадры

Сразу двух неуловимых хищников сняли на видео в Казахстане – уникальные кадры, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 13:48 Фото: pexels
Администрации двух национальных парков Казахстана сегодня, 25 февраля 2025 года, показали удивительные кадры с редкими животными, сообщает Zakon.kz.

Так, сотрудники национального парка "Көлсай көлдері" во время рейда в урочище Кайынды, расположенном в лесничестве Карабулак, запечатлели на камеру туркестанскую рысь.

Специалисты подчеркивают, эта рысь (Lynx lynx isabellinus) – один из редких хищников, занесенных в Красную книгу Казахстана.

"Туркестанская рысь – осторожное животное, которое предпочитает скрываться от человеческого взгляда, поэтому встретить ее в дикой природе – крайне редкое явление", – говорится в публикации.

Также благодаря фотоловушкам, установленных на водопойных участках, в парке "Алтын-Эмель" зафиксировали уникальные кадры снежного барса (Panthera uncia), также занесенного в Красную книгу Казахстана.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 13:48
На востоке Казахстана поймали снежного барса-хулигана: бесценные кадры грациозного хищника
, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 13:48

В предыдущий раз рысь попала в фотоловушку Катон-Карагайского нацпарка в конце января 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Вернувшихся розовых фламинго встретил заснеженный Мангистау
События
14:37, Сегодня
Вернувшихся розовых фламинго встретил заснеженный Мангистау
За убийство краснокнижного джейрана получили сроки четыре казахстанца
События
11:02, Сегодня
За убийство краснокнижного джейрана получили сроки четыре казахстанца
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: