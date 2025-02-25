Сразу двух неуловимых хищников сняли на видео в Казахстане – уникальные кадры
Фото: pexels
Администрации двух национальных парков Казахстана сегодня, 25 февраля 2025 года, показали удивительные кадры с редкими животными, сообщает Zakon.kz.
Так, сотрудники национального парка "Көлсай көлдері" во время рейда в урочище Кайынды, расположенном в лесничестве Карабулак, запечатлели на камеру туркестанскую рысь.
Специалисты подчеркивают, эта рысь (Lynx lynx isabellinus) – один из редких хищников, занесенных в Красную книгу Казахстана.
"Туркестанская рысь – осторожное животное, которое предпочитает скрываться от человеческого взгляда, поэтому встретить ее в дикой природе – крайне редкое явление", – говорится в публикации.
Также благодаря фотоловушкам, установленных на водопойных участках, в парке "Алтын-Эмель" зафиксировали уникальные кадры снежного барса (Panthera uncia), также занесенного в Красную книгу Казахстана.
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В предыдущий раз рысь попала в фотоловушку Катон-Карагайского нацпарка в конце января 2025 года.
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