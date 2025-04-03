Ради визы США придется показывать соцсети
Как пишет The New York Times, это необходимо для блокировки въезда тем, кто проявляет "враждебность" Израилю или США. Например, особое внимание поручено уделять:
- студентам;
- участникам программ обмена.
Теперь в случае подозрений, их анкеты должны передаваться в отдел по борьбе с мошенничеством для обязательной проверки активности в соцсетях.
Визу могут отказать, если выявлено поведение, выражающее враждебное отношение:
- к гражданам США;
- культуре, институтам или принципам страны.
По словам Рубио, с момента вступления в должность Трампа, аннулировано более 300 виз. В основном у студентов.
"Визу дают, чтобы вы учились, а не устраивали протесты", – заявил он.
На фоне этой политики в США произошли случаи депортаций. В частности, турецкая стипендиатка программы Fulbright Рюмейса Озтюрк была задержана в Массачусетсе после публикации статьи, в которой критиковала действия Израиля в Газе. Ее адвокаты утверждают, что обвинения в связях с ХАМАС бездоказательны, а задержание связано с политической активностью.
Помимо этого, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил всему миру торговую войну. В списке Трампа есть и Казахстан.