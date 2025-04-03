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Туризм

Ради визы США придется показывать соцсети

Марко Рубио распорядился проверять социальные сети на визы, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 05:30 Фото: pixabay
Госсекретарь США Марко Рубио распорядился проверять социальные сети отдельных заявителей на визы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, это необходимо для блокировки въезда тем, кто проявляет "враждебность" Израилю или США. Например, особое внимание поручено уделять:

  • студентам;
  • участникам программ обмена.

Теперь в случае подозрений, их анкеты должны передаваться в отдел по борьбе с мошенничеством для обязательной проверки активности в соцсетях.



Визу могут отказать, если выявлено поведение, выражающее враждебное отношение:

  • к гражданам США;
  • культуре, институтам или принципам страны.

По словам Рубио, с момента вступления в должность Трампа, аннулировано более 300 виз. В основном у студентов.

"Визу дают, чтобы вы учились, а не устраивали протесты", – заявил он.

На фоне этой политики в США произошли случаи депортаций. В частности, турецкая стипендиатка программы Fulbright Рюмейса Озтюрк была задержана в Массачусетсе после публикации статьи, в которой критиковала действия Израиля в Газе. Ее адвокаты утверждают, что обвинения в связях с ХАМАС бездоказательны, а задержание связано с политической активностью.

Помимо этого, 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил всему миру торговую войну. В списке Трампа есть и Казахстан.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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