"Список Трампа": Америка объявила торговую войну всему миру

2 апреля в Розовом саду Белого дома президент США Дональд Трамп объявил всему миру торговую войну, сообщает Zakon.kz.

Таким образом Трамп приступил к действиям после двух с лишним месяцев подготовки к главному событию своего второго президентского срока. Он показал таблицу, согласно которой размер пошлин варьируется от 10% до 50% в зависимости от страны.

Фото: X/WhiteHouse

Перечислены более 180 стран и ЕС. России и Беларуси в этих таблицах Трампа нет. По всей видимости, это означает, что для них введен базовый тариф для всех стран 10%.

Самые высокие тарифы у Сен-Пьере и Микелона (50%), Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и ЮАР (30%). Самые низкие "базовые" пошлины по 10% у Бразилии, Колумбии, Турции, Британии, Сингапура, Украины и ряда других стран. У Казахстана 27%.

LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO — The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025

Всем тем государствам, которые захотят снизить пошлину до нуля, американский лидер предложил решение.

"Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка была равна нулю, то вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке. Потому что если вы строите свой завод, ваш продукт в Америке не облагается пошлинами". Дональд Трамп

Тарифы вступят в силу 9 апреля. Есть и другие решения, которые принял Трамп:

с 3 апреля вводят 25% пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей;

на товары из ЕС Соединенные Штаты вводят пошлину в 20%;

Вашингтон направит "триллионы долларов" выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга, все произойдет "очень быстро".

По словам Трампа, все это приведет к золотому веку для экономики США, а "рабочие места и фабрики с шумом вернутся в страну".

Ранее эксперты рассказали Zakon.kz, как введение пошлин на российскую нефть, о которых заявил президент США, может потенциально отразиться на казахстанской экономике и курсе тенге.