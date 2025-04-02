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Мир

"Список Трампа": Америка объявила торговую войну всему миру

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 03:00 Фото: flickr/Gage Skidmore
2 апреля в Розовом саду Белого дома президент США Дональд Трамп объявил всему миру торговую войну, сообщает Zakon.kz.

Таким образом Трамп приступил к действиям после двух с лишним месяцев подготовки к главному событию своего второго президентского срока. Он показал таблицу, согласно которой размер пошлин варьируется от 10% до 50% в зависимости от страны.

Фото: X/WhiteHouse

Перечислены более 180 стран и ЕС. России и Беларуси в этих таблицах Трампа нет. По всей видимости, это означает, что для них введен базовый тариф для всех стран 10%.

Самые высокие тарифы у Сен-Пьере и Микелона (50%), Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Тайваня (32%) и ЮАР (30%). Самые низкие "базовые" пошлины по 10% у Бразилии, Колумбии, Турции, Британии, Сингапура, Украины и ряда других стран. У Казахстана 27%.

Всем тем государствам, которые захотят снизить пошлину до нуля, американский лидер предложил решение.

"Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка была равна нулю, то вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке. Потому что если вы строите свой завод, ваш продукт в Америке не облагается пошлинами".Дональд Трамп

Тарифы вступят в силу 9 апреля. Есть и другие решения, которые принял Трамп:

  • с 3 апреля вводят 25% пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей;
  • на товары из ЕС Соединенные Штаты вводят пошлину в 20%;
  • Вашингтон направит "триллионы долларов" выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга, все произойдет "очень быстро".

По словам Трампа, все это приведет к золотому веку для экономики США, а "рабочие места и фабрики с шумом вернутся в страну".

Ранее эксперты рассказали Zakon.kz, как введение пошлин на российскую нефть, о которых заявил президент США, может потенциально отразиться на казахстанской экономике и курсе тенге.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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