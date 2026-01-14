#Казахстан в сравнении
Мир

Рубио носит обувь на два размера больше из-за Трампа

Трамп подарил Рубио туфли, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 02:29 Фото: Facebook/SenatorMarcoRubio
В социальных сетях обратили внимание на туфли госсекретаря США Марко Рубио, которые ему подарил президент Америки Дональд Трамп, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что Трамп во время встречи в Овальном кабинете внезапно остановил серьезный разговор, посмотрел на обувь Рубио и Вэнса. Не стесняясь в выражениях, Трамп сказал, что у них "дерьмовые туфли". После чего заказал им свою любимую модель новых туфель.

Этой забавной историей поделился сам вице-президент США Джей Вэнс на одном из мероприятий в начале декабря прошлого года.

Оказалось, что Рубио преувеличил размер ноги. Дело в том, что при росте 175 см Трамп считает его карликом и часто шутит над этим.

12 января Дональд Трамп ввел пошлины в 25% для каждой страны, которая ведет бизнес с Ираном.

Фото Алия Абди
Алия Абди
