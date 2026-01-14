Рубио носит обувь на два размера больше из-за Трампа
Все началось с того, что Трамп во время встречи в Овальном кабинете внезапно остановил серьезный разговор, посмотрел на обувь Рубио и Вэнса. Не стесняясь в выражениях, Трамп сказал, что у них "дерьмовые туфли". После чего заказал им свою любимую модель новых туфель.
Этой забавной историей поделился сам вице-президент США Джей Вэнс на одном из мероприятий в начале декабря прошлого года.
JD Vance just delivered a behind-the-scenes moment that had the room in stitches.
Оказалось, что Рубио преувеличил размер ноги. Дело в том, что при росте 175 см Трамп считает его карликом и часто шутит над этим.
