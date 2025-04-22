#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
521.53
601.01
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
521.53
601.01
6.43
Туризм

Будет открыт новый авиарейс Семей – Астана – Семей

Будет открыт новый авиарейс Семей – Астана – Семей, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 17:18 Фото: ОВП Семея
Увеличится количество регулярных авиарейсов из Семея в крупные города страны. По маршруту Семей – Астана – Семей с 27 апреля 2025 года начнет курсировать 48-местный самолет Ан-24. Рейс будет осуществлять авиакомпания "Южное небо".

Время вылета из Семея в Астану – в 18:15, из Астаны в Семей – 21:15.

Об этом сообщил аким области Берик Уали в ходе ознакомления с работой международного аэропорта в Семее.

Фото: ОВП Семея

"Учитывая обращения пассажиров, мы достигли договоренности, результатом которой стало трехстороннее соглашение между Министерством транспорта, авиакомпанией и акиматом области. До 10 мая будут выполняться по три рейса в неделю, а с середины мая частота полетов увеличится до пяти раз в неделю. Учредители авиакомпании заявляют, что на лето в будущем будут выпускать на маршруты новые самолеты. В планах – открытие нового субсидируемого авиарейса в направлении Караганды. В настоящее время ведутся переговоры с Министерством транспорта", – сказал глава региона.

С 1 мая текущего года будут введены дополнительные рейсы по маршрутам Семей – Астана – Семей (три раза в неделю), Семей – Астана – Семей (один раз в неделю). Кроме того, с 1 июня авиакомпания FlyArystan запустит новый рейс по маршруту Шымкент – Семей – Шымкент.

Фото: ОВП Семея

Самолеты будут курсировать два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Вместе с тем с этой же даты авиакомпания Scat начнет выполнять каждый рейс по направлениям Алматы – Урджар– Алматы и Астана – Урджар – Астана шесть раз в неделю.

Фото: ОВП Семея

В настоящее время выполняются регулярные авиарейсы из Семея по направлениям Семей – Алматы, Семей – Астана и Семей – Урджар. Данные рейсы осуществляют авиакомпании FlyArystan и "Южное небо".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Косули в бурной реке Бухтарма попали на видео
Туризм
19:01, 21 апреля 2025
Косули в бурной реке Бухтарма попали на видео
Откуда приезжали иностранцы, потратившие в Казахстане миллиарды долларов
Туризм
14:56, 21 апреля 2025
Откуда приезжали иностранцы, потратившие в Казахстане миллиарды долларов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: