Будет открыт новый авиарейс Семей – Астана – Семей

Увеличится количество регулярных авиарейсов из Семея в крупные города страны. По маршруту Семей – Астана – Семей с 27 апреля 2025 года начнет курсировать 48-местный самолет Ан-24. Рейс будет осуществлять авиакомпания "Южное небо".

Время вылета из Семея в Астану – в 18:15, из Астаны в Семей – 21:15.

Об этом сообщил аким области Берик Уали в ходе ознакомления с работой международного аэропорта в Семее.

Фото: ОВП Семея

"Учитывая обращения пассажиров, мы достигли договоренности, результатом которой стало трехстороннее соглашение между Министерством транспорта, авиакомпанией и акиматом области. До 10 мая будут выполняться по три рейса в неделю, а с середины мая частота полетов увеличится до пяти раз в неделю. Учредители авиакомпании заявляют, что на лето в будущем будут выпускать на маршруты новые самолеты. В планах – открытие нового субсидируемого авиарейса в направлении Караганды. В настоящее время ведутся переговоры с Министерством транспорта", – сказал глава региона.

С 1 мая текущего года будут введены дополнительные рейсы по маршрутам Семей – Астана – Семей (три раза в неделю), Семей – Астана – Семей (один раз в неделю). Кроме того, с 1 июня авиакомпания FlyArystan запустит новый рейс по маршруту Шымкент – Семей – Шымкент.

Фото: ОВП Семея

Самолеты будут курсировать два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Вместе с тем с этой же даты авиакомпания Scat начнет выполнять каждый рейс по направлениям Алматы – Урджар– Алматы и Астана – Урджар – Астана шесть раз в неделю.

Фото: ОВП Семея

В настоящее время выполняются регулярные авиарейсы из Семея по направлениям Семей – Алматы, Семей – Астана и Семей – Урджар. Данные рейсы осуществляют авиакомпании FlyArystan и "Южное небо".