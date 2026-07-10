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Туризм

Авиарейсы Астана – Омск – Астана временно приостановлены

Астана – Омск – Астана, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 06:30 Фото: Instagram/vietjet_qazaqstan
Авиакомпания VIETJET QAZAQSTAN приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Астана – Омск – Астана с 9 по 20 июля 2026 года включительно, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы авиакомпании, это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе Омска и невозможностью гарантировать стабильное выполнение расписания. Пассажирам отмененных рейсов предложили два варианта:

  • полный возврат стоимости билетов без удержаний, включая трансферные участки перевозки;
  • альтернативный маршрут через Петропавловск, который станет доступен с 14 июля.

По второму варианту пассажиры смогут долететь из Астаны до Петропавловска, а затем продолжить путь до Омска на автобусе, организованном авиакомпанией.

С 1 июля 2026 года Япония повысила международный туристический налог на выезд из страны.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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