Авиарейсы Астана – Омск – Астана временно приостановлены

Авиакомпания VIETJET QAZAQSTAN приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Астана – Омск – Астана с 9 по 20 июля 2026 года включительно, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы авиакомпании, это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе Омска и невозможностью гарантировать стабильное выполнение расписания. Пассажирам отмененных рейсов предложили два варианта:

полный возврат стоимости билетов без удержаний, включая трансферные участки перевозки;

альтернативный маршрут через Петропавловск, который станет доступен с 14 июля.

По второму варианту пассажиры смогут долететь из Астаны до Петропавловска, а затем продолжить путь до Омска на автобусе, организованном авиакомпанией.

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