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Туризм

В Китае прошел необычный фестиваль

В Китае прошел фестиваль черных лиц, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 07:44 Фото: pixabay
На днях в китайской провинции Юньнань прошел фестиваль, посвященный традиции черных лиц, сообщает Zakon.kz.

Видео с праздника завирусились в социальных сетях. Участники старались выглядеть как можно более грязными и темными, чтобы привлечь удачу, богатство и защиту от злых духов. Считается, что чем больше человек соответствует этому образу, тем больше благ он получит. Традиция имеет глубокие корни и продолжает привлекать внимание как местных жителей, так и туристов.

Участники мажут лица друг друга сажей в знак крепкого здоровья и счастья. Эта многовековая традиция, как считается, изгоняет зло и приносит удачу. Китайцы верят, что черный цвет отгоняет злых духов и приносит удачу. К веселью присоединились и животные, и представители силовых структур.

А на фестиваль в китайском Пуэре со всего мира собралась одна тыс. пар близнецов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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