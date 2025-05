В Китае прошел необычный фестиваль

Видео с праздника завирусились в социальных сетях. Участники старались выглядеть как можно более грязными и темными, чтобы привлечь удачу, богатство и защиту от злых духов. Считается, что чем больше человек соответствует этому образу, тем больше благ он получит. Традиция имеет глубокие корни и продолжает привлекать внимание как местных жителей, так и туристов.

Участники мажут лица друг друга сажей в знак крепкого здоровья и счастья. Эта многовековая традиция, как считается, изгоняет зло и приносит удачу. Китайцы верят, что черный цвет отгоняет злых духов и приносит удачу. К веселью присоединились и животные, и представители силовых структур.

The Blackface Festival to worship the god of fire by Hani people at Mojiang, Yunnan Province pic.twitter.com/LNsTm5QbvO