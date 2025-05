Тысяча пар близнецов собралась на фестивале в Китае

В провинции Юньнань стартовал 19-й Международный парад близнецов, передает China Dayli. В шествии приняли участие около одной тысячи пар со всего мира. Люди в национальных костюмах прошли по улицам города, приветствуя зрителей и туристов.

