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Туризм

Туристы пытались вывезти из Японии тысячи раков-отшельников за раз

Пляж, ракообразные, ракушки, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 08:45 Фото: pexels
Полиция одного из японских курортных островов арестовала трех граждан Китая после того, как в нескольких чемоданах были обнаружены тысячи находящихся под охраной раков-отшельников, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, 7 мая недалеко от Окинавы у троих подозреваемых – Ляо Чжибина (24 года), Сун Чжэньхао (26 лет) и Го Цзявэя (27 лет) – было обнаружено 160 кг живых ракообразных.

По словам полиции, работник отеля в Амами, городе на острове Амамиосима, сообщил в природоохранные органы, заметив что-то подозрительное в чемоданах, за которыми трое мужчин попросили присмотреть персонал отеля.

По словам полиции, позже в отель прибыли офицеры полиции и обнаружили раков-отшельников со спиральным панцирем, упакованных в шесть чемоданов.

Когда туристы вернулись в отель, их арестовали за хранение ракообразных без соответствующего разрешения. Изъятые раки-отшельники классифицируются в Японии как "национальные природные памятники" из-за их культурной и научной ценности и охраняются японским законодательством.

Архипелаг Амами, расположенный к юго-западу от острова Кюсю и к северу от Окинавы, является популярным туристическим направлением и известен как место обитания ракообразных.

Ранее сообщалось, что двухметровая акула напугала туристов на побережье турецкой Антальи.

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Аксинья Титова
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