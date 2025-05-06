Двухметровая акула напугала туристов на побережье турецкой Антальи

Акула была замечена вблизи берега в районе Коньяалты в турецкой Анталье. Это напугало отдыхающих пляжа, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала TGRT, сейчас температура воды в Анталье еще достаточно низкая, купающихся мало. Но недавно немногочисленные отдыхающие на пляже местные жители и туристы испугались, когда увидели двухметровую акулу.

Некоторые из отдыхающих начали бросать в нее камни, чтобы отпугнуть от берега, а также предупреждали других не входить в воду.

Это не единичный случай, когда у берегов Антальи и в регионах западнее от этого города видели акул. Как отмечают специалисты, это акулы вида катран, и они не представляют прямой опасности для человека. Их появление в этот период года в водах на юго-западе Турции не является аномалией, поскольку в этом регионе животные размножаются.

Ранее 11-летний мальчик наткнулся на большую белую акулу на австралийском мелководье.