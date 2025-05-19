5000 мальков форели выпустили ради восстановления экосистемы реки Есик

5000 мальков форели выпустили для восстановления экосистемы реки Есик на территории Алматинского заповедника, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Қазақстан Орманы" рассказали, что 16 мая 2025 года при безвозмездной поддержке фонда "Подарим жизнь рыбе" в рамках восстановления экосистемы реки Есик и увеличения популяции дикой природы в реку Есик были выпущены 5000 мальков форели, выведенных из икры дикой форели, обитающей в местных горных реках и озерах.

"Средний вес одного малька составил пять граммов. Эта благородная инициатива направлена на восстановление водной экосистемы озера Есик, а также на сохранение и увеличение популяции форели". ТОО "Қазақстан Орманы"

На видео сотрудники сначала замеряют температуру воды, затем бочками приносят мальков к реке Есик и выпускают их на волю.

А ранее сообщалось, что установлены сроки изъятия учеными тюленей и редких видов рыб для их разведения.