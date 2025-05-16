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Право

Установлены сроки изъятия учеными тюленей и редких видов рыб для их разведения

тюлень лежит на гальке, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 11:44 Фото: pixabay
Принято постановление правительства РК от 8 мая 2025 года "Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований и в воспроизводственных целях", сообщает Zakon.kz.

Так, разрешено изъятие:

  • 156 особей каспийских тюленей для мечения в научных целях с последующим выпуском в природную среду обитания в период с 8 мая по 31 декабря 2025 года на островах Дурнева, Тюленьи, Кендирли и Ремонтные шалыги (Актоты) Мангистауской и Атырауской областей;
  • аральского шипа в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада и их последующего искусственного воспроизводства в период с 8 мая по 31 декабря 2025 года в объеме 500 килограмм из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области;
  • аральского усача в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства в период с 8 мая по 31 декабря 2025 года в объеме 300 килограмм из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области;
  • нельмы в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства в период с 8 мая по 30 ноября 2025 года в объеме 300 килограмм из реки Ертис в пределах области Абай и Павлодарской области;
  • каспийского лосося для разведения в специально созданных условиях в воспроизводственных целях в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года в объеме 26 килограмм из акватории казахстанского сектора Каспийского моря в пределах Мангистауской области.

Ставки платы за изъятие одного килограмма аральского шипа установлены в размере 0,064 МРП (251,6 тенге в 2025 году), одного килограмма аральского усача в размере 0,013 МРП ( 51,1 тенге) и одного килограмма нельмы и каспийского лосося в размере 0,017 МРП (66,8 тенге).

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали, что Казахстан ввел запрет на вывоз бычков с 15 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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