Цифровые платформы вытесняют турагентства – депутат требует вмешательства

Депутат Мажилиса Парламента РК Руслан Кожасбаев обеспокоен тем, что доля рынка цифровых турпакетов стремительно растет и ряд казахстанских турагентов теряют доход, передает корреспондент Zakon.kz.

Свой депутатский запрос 25 июня 2025 года он адресовал премьер-министру Олжасу Бектенову. Мажилисмен озвучил, что предприниматели выражают серьезную обеспокоенность: на рынок стремительно заходят крупные цифровые платформы, аффилированные с банками.

"Они предлагают туристские пакеты в рассрочку, оформляемую как потребительский кредит – под видом "беспроцентных" займов. Такие условия особенно привлекательны и стимулируют потребительский спрос. Обеспокоенность вызывает то, что доля рынка цифровых турпакетов стремительно растет и, по данным фонда "Камкор", доля рынка только одного оператора уже переваливает за 50%, что может быть признано доминирующим положением компании, а такой рынок нуждается в регулировании. Весь поток клиентов цифровых платформ обрабатывают всего несколько компаний, а мелкие турагенты, коих тысячи по РК, остаются вне новой системы оказания услуг, то есть лишаются доходов", – продолжил Руслан Кожасбаев.

Он отметил, что в непредвиденных ситуациях за рубежом – а это и отмена рейсов, и изменение визовых правил, экстренные медицинские случаи – наши граждане оказываются один на один с проблемой. Цифровая платформа, продавшая тур, не несет никакой ответственности за сопровождение клиента.

"Рынок выездного туризма приобрел черты монопольного. У цифровых платформ – доступ к финансовым ресурсам, к маркетингу, к клиентским базам. А у классических агентств – ответственность, налоги и занятость. Это не конкуренция – это асимметрия, подрывающая устойчивость МСБ в сфере туризма и ведущая к безработице для тысяч наших сограждан. Я не зря заговорил про налоги. Ряд цифровых платформ зарегистрированы в Astana Hub и фактически освобождены от налогов. То есть имеют весомые конкурентные преимущества над классическими туристическими компаниями. Коллеги, речь не о борьбе с технологиями. Речь о защите конкуренции, прозрачности и жизнеспособности рынка. Мы обязаны создать равные условия для бизнеса", – озвучил мажилисмен.

По его словам, еще одна категория участников рынка туризма – это международные сервисы бронирования отелей, туров или гидов. Он уверен, что по опыту других цифровых сервисов можно обязать прозрачно оказывать свои услуги и оплачивать налоги в бюджет Казахстана.

Депутат предлагает:

​Провести межведомственный анализ цифровых платформ, аффилированных с банками, реализующих турпродукты в кредит – на предмет соответствия законам о конкуренции, защите прав потребителей и предпринимательстве.

Рассмотреть возможность ограничения или запрета продаж пакетных туров на маркетплейсах в кредит и "рассрочку" – как в социально чувствительной, нематериальной услуге, не имеющей механизма возврата.

Принять меры по регулированию рынка выездного туризма в целях создания справедливой конкуренции для участников рынка.

Провести оценку обоснованности налоговых преференций в Astana Hub для компаний, работающих вне сферы IT – особенно, если речь идет о продаже туристских услуг.

Предоставить данные о налоговых отчислениях международных платформ по бронированию отелей, туров и прочих туристических услуг.

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