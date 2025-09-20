Казахстан претендует на запись в Книге рекордов Гиннесса
20 сентября в Илийском районе Алматинской области организовали мероприятие для внесения в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.
Специально для мирового рекорда караван из тыс. верблюдов прошел маршрут длиной в тыс. км, передает "24KZ".
"Подобного шествия в мире еще не было. За процессом следила судейская коллегия международной организации, которая фиксирует достижение и контролирует соблюдение всех правил", – говорится в репортаже.
Оказалось, что подготовка к мероприятию продолжалась шесть месяцев. Со слов организаторов, аналогов подобному шествию не было. В 2022 году в Китае прошел караван из 365 верблюдов, а текущий показатель почти втрое выше.
Согласно правилам, верблюды должны пройти один км с сопровождающим, при этом расстояние между животными не должно превышать шести м. Особенность нынешней попытки в том, что все животные принадлежат одному хозяйству.
"Попытка организована качественно. Но маршрут оказался сложным и длинным. Сегодня я не могу объявить решение. Все материалы я передам в главный офис в Лондоне, где их подробно изучат. После проверки мы сможем дать официальный ответ", – прокомментировал представитель Книги рекордов Гиннесса Ричард-Уильям Стэннинг.
Рассмотрение заявки займет около трех месяцев.
Стали известны данные за январь-август 2025 года, которые свидетельствуют об устойчивом развитии животноводческой отрасли Казахстана.
