#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
518.34
607.91
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
518.34
607.91
6.66
Туризм

Туристическая отрасль в ВКО должна работать по единым стандартам

Туристическая отрасль ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 14:44 Фото: акимат ВКО
В Восточно-Казахстанской области продолжается активная фаза туристического сезона. На совещании под председательством акима области Нурымбета Сактаганова были озвучены меры, направленные на обеспечение безопасности, развитие инфраструктуры и повышение качества обслуживания туристов.

АО "КазАвтоЖол" с начала года установило четыре санитарно-гигиенических узла на ключевых туристических маршрутах региона – вблизи Бухтарминского моста, в селах Улкен-Нарын и Егынсу. До конца года планируется установка еще девяти.

Особое внимание уделено дорожной инфраструктуре: до 1 сентября планируется завершение ремонта дороги в обход Осиновского перевала – одного из ключевых туристических направлений.

Фото: акимат ВКО

В Новой Бухтарме, где зафиксированы многочисленные жалобы по вывозу мусора, 63 базы уже заключили договоры на обслуживание. Проводится очистка иловых карт, организована вывозка бытовых отходов.

"Отдых людей начинается с базовых вещей: безопасности, санитарных условий, доступности информации. Туристическая отрасль должна работать по единым стандартам и соответствовать современным требованиям", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Пассажиры знаменитой авиакомпании застряли на острове посреди Атлантического океана
Туризм
04:59, 11 июля 2025
Пассажиры знаменитой авиакомпании застряли на острове посреди Атлантического океана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: