Туристическая отрасль в ВКО должна работать по единым стандартам

В Восточно-Казахстанской области продолжается активная фаза туристического сезона. На совещании под председательством акима области Нурымбета Сактаганова были озвучены меры, направленные на обеспечение безопасности, развитие инфраструктуры и повышение качества обслуживания туристов.

АО "КазАвтоЖол" с начала года установило четыре санитарно-гигиенических узла на ключевых туристических маршрутах региона – вблизи Бухтарминского моста, в селах Улкен-Нарын и Егынсу. До конца года планируется установка еще девяти.

Особое внимание уделено дорожной инфраструктуре: до 1 сентября планируется завершение ремонта дороги в обход Осиновского перевала – одного из ключевых туристических направлений.

Фото: акимат ВКО

В Новой Бухтарме, где зафиксированы многочисленные жалобы по вывозу мусора, 63 базы уже заключили договоры на обслуживание. Проводится очистка иловых карт, организована вывозка бытовых отходов.

"Отдых людей начинается с базовых вещей: безопасности, санитарных условий, доступности информации. Туристическая отрасль должна работать по единым стандартам и соответствовать современным требованиям", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.