Нурымбет Сактаганов провел заседание совета АНК ВКО

Сегодня, 11 апреля 2025 года, в областном акимате под председательством акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова прошло заседание совета Ассамблеи народа Казахстана ВКО.

В ходе заседания обсудили вопросы состава делегации от ВКО, которая примет участие в XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, созванной главой государства Касым-Жомартом Токаевым, а также план юбилейных мероприятий на региональном уровне.

Фото: пресс-центр ВКО

Как отметил аким области, на сегодняшний день Восточный Казахстан – это один из тех регионов, чьи инициативы и идеи успешно масштабируются по всей стране. Стоит вспомнить создание первого Дома дружбы – центра общественного согласия в Усть-Каменогорске. Он был первым, но этот опыт взяли на вооружение и другие регионы.

Фото: пресс-центр ВКО

"Дом дружбы вносит неоценимый вклад в укрепление межэтнического согласия и стабильности. Очень радует приток молодежи в АНК, ее активность в распространении культурных, экологических, творческих идей. Такая креативность в сочетании с традиционными подходами приносит положительные результаты", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Среди достижений региона можно также отметить уникальный музей под открытым небом – этно-деревню, которая стала жемчужиной левобережного комплекса и приобрела известность далеко за пределами региона.

Фото: пресс-центр ВКО

Особого внимания заслуживает деятельность научно-экспертной группы АНК ВКО. Именно опыт нашего региона лег в основу создания аналогичных структур по всей республике.

В эту работу активно вовлекается молодежь. И сегодня в регионе работает Клуб молодых ученых.

Фото: пресс-центр ВКО

"Одним из ярких событий стали Большие Ассамблеевские студенческие игры, в рамках которых прошли не только спортивные состязания, но и интеллектуальные конкурсы, включая этно-квиз и нашу уникальную разработку – игру "Этно Гейм", направленную на углубленное понимание национальной культуры и традиций", – сказал заместитель директора ВКО Дома дружбы – центра общественного согласия, руководитель волонтерского движения АНК ВКО Равиль Юнусов.

В области также успешно реализуются инициативы молодежи. Одной из них стал молодежный и детский театр АНК. В этом году в рамках мероприятий, посвященных юбилею АНК, запланированы гастроли театра в Астану, Павлодарскую и Абайскую области.

Знаковым для региона стало ежегодное проведение лагеря "Ассамблея жастары", который объединяет молодежь со всех уголков нашей страны.

Фото: пресс-центр ВКО

Аким области отметил, что все инициативы и проекты Ассамблеи народа Казахстана будут поддерживаться и реализовываться в соответствии с поручениями президента РК.