Нурымбет Сактаганов провел заседание совета АНК ВКО
В ходе заседания обсудили вопросы состава делегации от ВКО, которая примет участие в XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, созванной главой государства Касым-Жомартом Токаевым, а также план юбилейных мероприятий на региональном уровне.
Фото: пресс-центр ВКО
Как отметил аким области, на сегодняшний день Восточный Казахстан – это один из тех регионов, чьи инициативы и идеи успешно масштабируются по всей стране. Стоит вспомнить создание первого Дома дружбы – центра общественного согласия в Усть-Каменогорске. Он был первым, но этот опыт взяли на вооружение и другие регионы.
Фото: пресс-центр ВКО
"Дом дружбы вносит неоценимый вклад в укрепление межэтнического согласия и стабильности. Очень радует приток молодежи в АНК, ее активность в распространении культурных, экологических, творческих идей. Такая креативность в сочетании с традиционными подходами приносит положительные результаты", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Среди достижений региона можно также отметить уникальный музей под открытым небом – этно-деревню, которая стала жемчужиной левобережного комплекса и приобрела известность далеко за пределами региона.
Фото: пресс-центр ВКО
Особого внимания заслуживает деятельность научно-экспертной группы АНК ВКО. Именно опыт нашего региона лег в основу создания аналогичных структур по всей республике.
В эту работу активно вовлекается молодежь. И сегодня в регионе работает Клуб молодых ученых.
Фото: пресс-центр ВКО
"Одним из ярких событий стали Большие Ассамблеевские студенческие игры, в рамках которых прошли не только спортивные состязания, но и интеллектуальные конкурсы, включая этно-квиз и нашу уникальную разработку – игру "Этно Гейм", направленную на углубленное понимание национальной культуры и традиций", – сказал заместитель директора ВКО Дома дружбы – центра общественного согласия, руководитель волонтерского движения АНК ВКО Равиль Юнусов.
В области также успешно реализуются инициативы молодежи. Одной из них стал молодежный и детский театр АНК. В этом году в рамках мероприятий, посвященных юбилею АНК, запланированы гастроли театра в Астану, Павлодарскую и Абайскую области.
Знаковым для региона стало ежегодное проведение лагеря "Ассамблея жастары", который объединяет молодежь со всех уголков нашей страны.
Фото: пресс-центр ВКО
Аким области отметил, что все инициативы и проекты Ассамблеи народа Казахстана будут поддерживаться и реализовываться в соответствии с поручениями президента РК.