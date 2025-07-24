Туристы из Канады поблагодарили красавицу-полицейского на Алаколе

Красавица-полицейский на английском языке паре из Канады рассказала о правилах безопасности и вручила памятку с картой региона, сообщает Zakon.kz.

На озере Алаколь канадская семья обратилась за консультацией к сотруднице туристической полиции. Иностранцы попросили рассказать о правилах отдыха и местных законах.

"Сотрудница по-английски предоставила всю необходимую информацию и вручила брошюру с картой и памяткой для отдыхающих. Также она проинформировала их о правилах безопасного поведения у воды и действиях при ЧС", – поделились полицейские.

Гости выразили благодарность за внимательное отношение и отметили, что остались под впечатлением от природы Алаколя и сервиса на курорте.

В задачи туристической полиции входит обеспечение безопасности и информационное сопровождение отдыхающих – как иностранных, так и отечественных.

В другом случае в Усть-Каменогорске лейтенант полиции Олжас Сабиров и младший сержант полиции Даулет Аскарбеков через балкон помогли пожилой женщине.