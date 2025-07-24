Туристы из Канады поблагодарили красавицу-полицейского на Алаколе
Фото: скриншот из видео
Красавица-полицейский на английском языке паре из Канады рассказала о правилах безопасности и вручила памятку с картой региона, сообщает Zakon.kz.
На озере Алаколь канадская семья обратилась за консультацией к сотруднице туристической полиции. Иностранцы попросили рассказать о правилах отдыха и местных законах.
"Сотрудница по-английски предоставила всю необходимую информацию и вручила брошюру с картой и памяткой для отдыхающих. Также она проинформировала их о правилах безопасного поведения у воды и действиях при ЧС", – поделились полицейские.
Гости выразили благодарность за внимательное отношение и отметили, что остались под впечатлением от природы Алаколя и сервиса на курорте.
В задачи туристической полиции входит обеспечение безопасности и информационное сопровождение отдыхающих – как иностранных, так и отечественных.
В другом случае в Усть-Каменогорске лейтенант полиции Олжас Сабиров и младший сержант полиции Даулет Аскарбеков через балкон помогли пожилой женщине.
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