Полицейские с риском для здоровья помогли бабушке в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске лейтенант полиции Олжас Сабиров и младший сержант полиции Даулет Аскарбеков через балкон помогли пожилой женщине, сообщает Zakon.kz.

О случае стало известно после того, как очевидцы разместили видео в социальных сетях. Пользователи отметили внимательность и готовность полицейских прийти на помощь.



Инцидент произошел 22 июля. Во время патрулирования стражи порядка обратили внимание на скопление людей возле одного из домов. Как рассказала соседка, пенсионерка упала с кровати и не могла самостоятельно встать. Входная дверь квартиры была заперта изнутри, поэтому попасть внутрь обычным способом было невозможно.

"Младший сержант полиции Даулет Аскарбеков, рискуя собственной безопасностью, через балкон второго этажа проник в квартиру к пожилой женщине. Благодаря неравнодушию соседей и своевременным действиям сотрудников полиции угрозы для здоровья удалось избежать", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области выражает признательность всем неравнодушным гражданам за активную гражданскую позицию и готовность поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации.

Ранее казахстанские спасатели помогли гражданке Китая в алматинских горах.