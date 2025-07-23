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Происшествия

Полицейские с риском для здоровья помогли бабушке в Усть-Каменогорске

полицейские помогли бабушке в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 21:30 Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске лейтенант полиции Олжас Сабиров и младший сержант полиции Даулет Аскарбеков через балкон помогли пожилой женщине, сообщает Zakon.kz.

О случае стало известно после того, как очевидцы разместили видео в социальных сетях. Пользователи отметили внимательность и готовность полицейских прийти на помощь.

Инцидент произошел 22 июля. Во время патрулирования стражи порядка обратили внимание на скопление людей возле одного из домов. Как рассказала соседка, пенсионерка упала с кровати и не могла самостоятельно встать. Входная дверь квартиры была заперта изнутри, поэтому попасть внутрь обычным способом было невозможно.

"Младший сержант полиции Даулет Аскарбеков, рискуя собственной безопасностью, через балкон второго этажа проник в квартиру к пожилой женщине. Благодаря неравнодушию соседей и своевременным действиям сотрудников полиции угрозы для здоровья удалось избежать", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области выражает признательность всем неравнодушным гражданам за активную гражданскую позицию и готовность поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации.

Ранее казахстанские спасатели помогли гражданке Китая в алматинских горах.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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