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Новое неизвестное заболевание мозга массово распространяется в Канаде

новое заболевание распространяется в Канаде, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 20:09 Фото: pixabay
Глава провинции Нью-Брансуик в Канаде Сьюзан Холт призвала Федеральное агентство здравоохранения Канады изучить распространяющуюся в регионе новую болезнь мозга, сообщает Zakon.kz.

По информации National Post, новое заболевание распространяется в Нью-Брансуике и Новой Шотландии.

"Мы не только не знаем, как это определить, диагностировать и лечить, мы не знаем, в чем причина этой болезни", – подчеркнула она.

Согласно данным издания, число пострадавших от болезни оценивается в несколько сотен. Известно, что она запускает нейродегенеративные синдромы у людей. Также сообщается о таких симптомах, как тревожность, проблемы со сном, боль в конечностях и проблемы с балансом, стук зубов, сильные мышечные спазмы, проблемы со зрением и галлюцинации.

Как уточняется, многие из пострадавших моложе 45 лет.

Ранее сообщалось, какие болезни могут исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи в Казахстане.

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