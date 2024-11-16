Новое неизвестное заболевание мозга массово распространяется в Канаде
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Глава провинции Нью-Брансуик в Канаде Сьюзан Холт призвала Федеральное агентство здравоохранения Канады изучить распространяющуюся в регионе новую болезнь мозга, сообщает Zakon.kz.
По информации National Post, новое заболевание распространяется в Нью-Брансуике и Новой Шотландии.
"Мы не только не знаем, как это определить, диагностировать и лечить, мы не знаем, в чем причина этой болезни", – подчеркнула она.
Согласно данным издания, число пострадавших от болезни оценивается в несколько сотен. Известно, что она запускает нейродегенеративные синдромы у людей. Также сообщается о таких симптомах, как тревожность, проблемы со сном, боль в конечностях и проблемы с балансом, стук зубов, сильные мышечные спазмы, проблемы со зрением и галлюцинации.
Как уточняется, многие из пострадавших моложе 45 лет.
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