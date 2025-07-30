Бухара и Кутаиси вошли в список привлекательных направлений для путешествий до конца 2025 года

Узбекский город Бухара и грузинский Кутаиси вошли в ежегодный список самых привлекательных направлений для путешествий до конца 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Список опубликовала газета The New York Times. В подборку вошли как крупные культурные центры, так и менее очевидные, но стремительно развивающиеся направления. По словам создателей списка, при отборе они учитывали не только достопримечательности и природу, но также:

новые культурные инициативы;

транспортную доступность;

усилия по устойчивому туризму.

Среди мест, которые стоит включить в планы, журналисты называют Бухару в Узбекистане. Осенью там пройдет международная биеннале современного искусства. Выставки разместят в отреставрированных караван-сараях, религиозных школах и других памятниках исламской архитектуры. Работы представят художники со всего мира, включая скульптора Энтони Гормли и художницу Лайлу Гоар.

В число рекомендованных локаций от американского издания попал грузинский Кутаиси. В этом году в городе открылся цифровой музей в здании бывшей королевской резиденции, а также культурный центр с вечерами традиционных танцев и многоголосого пения.

"Город становится все более популярным благодаря прямым рейсам лоукостеров и близости к Черному морю и Кавказским горам", – уточняет The NYT.

А для желающих совместить отдых на природе, винный туризм и пляжный отдых авторы списка предлагают Болгарию, которая с этого года является полноправным членом Шенгенской зоны. Там отменили пограничный контроль для стран ЕС и готовятся к переходу на евро. Туристам рекомендуют начать с Софии, а затем отправиться в Пловдив, на побережье Черного моря или в национальный парк "Рила".

Особое внимание редакция уделила тем направлениям, где происходят важные культурные события. Так, во французском Экc-ан-Провансе откроется полностью отреставрированная усадьба художника Поля Сезанна, а крупнейший за всю историю музейный проект представит более 100 его работ. Еще один культурный повод – первая выставка современного искусства в Непале. В поселении Лумбини, претендующем на право называться местом рождения Будды, уже открылся храм Тысячи Будд, а в 2025 году откроется новый буддийский центр с выставочными залами и пространствами для медитаций.

Журналисты NYT рекомендуют также обратить внимание на Никарагуа. После открытия прибрежной трассы вдоль Тихого океана там доступны для посещения десятки пляжей. Среди других локаций – остров Самуи в Таиланде, ставший местом съемок нового сезона сериала "Белый Лотос".

Наконец, в Португалии журналисты NYT советуют выйти за рамки популярных маршрутов через Лиссабон и Порту и обратить внимание на Коимбру. Это старинный университетский город с музыкальной традицией фаду и архитектурным наследием.

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