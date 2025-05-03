Вышел список самых провальных и прибыльных фильмов 2024 года

Deadline назвал список самых провальных и прибыльных фильмов прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что издание проанализировало студийную бухгалтерию и посчитало абсолютно все расходы: от съемок до маркетинга и наружной рекламы.

Самыми убыточными картинами стали:

1. "Джокер 2" заработал 144 млн долларов;

2. "Фуриоса" – 119 млн долларов;

3. "Бордерлендс" – 80 млн долларов;

4. "Мегалополис" – 75 млн долларов;

5. "Крэйвен-охотник" – 70 млн долларов.

Фото: deadline

Издание подчеркивает, что до "Дэдпула" и "Росомахи" первый "Джокер" от Warner Bros./DC был самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю, собрав 1,1 млрд долларов и получив две премии "Оскар".

Самую большую чистую прибыль принесли:

1. "Головоломка 2" + 650 млн долларов;

2. "Моана 2" + 415 млн долларов;

3. "Дэдпул и Росомаха" +400 млн долларов;

4. "Гадкий я 4" + 370 млн долларов;

5. "Злая" + 230 млн долларов.

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