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Культура и шоу-бизнес

Вышел список самых провальных и прибыльных фильмов 2024 года

Худшие и лучшие фильмы 2024 года, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 05:50 Фото: pixabay
Deadline назвал список самых провальных и прибыльных фильмов прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Известно, что издание проанализировало студийную бухгалтерию и посчитало абсолютно все расходы: от съемок до маркетинга и наружной рекламы.

Самыми убыточными картинами стали:

1. "Джокер 2" заработал 144 млн долларов;

2. "Фуриоса" – 119 млн долларов;

3. "Бордерлендс" – 80 млн долларов;

4. "Мегалополис" – 75 млн долларов;

5. "Крэйвен-охотник" – 70 млн долларов.

Фото: deadline

Издание подчеркивает, что до "Дэдпула" и "Росомахи" первый "Джокер" от Warner Bros./DC был самым кассовым фильмом с рейтингом R за всю историю, собрав 1,1 млрд долларов и получив две премии "Оскар".

Самую большую чистую прибыль принесли:

1. "Головоломка 2" + 650 млн долларов;

2. "Моана 2" + 415 млн долларов;

3. "Дэдпул и Росомаха" +400 млн долларов;

4. "Гадкий я 4" + 370 млн долларов;

5. "Злая" + 230 млн долларов.

Певица и участница космической миссии Кэти Перри эмоционально ответила на хейт в соцсетях после полета в космос и нового гастрольного тура.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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