В Алматы прошло масштабное мероприятие для профессионалов турбизнеса

ТрЭволюция – конференция, которая уже пятый год проходит в городах России, впервые прошла в нашей стране, где компания-организатор представляет бренд Online Express Казахстан.

2 сентября в отеле Rixos Almaty 5* прошла конференция для профессионалов туристического рынка – ТрЭволюция, организованная крупным туристическим холдингом "Русский Экспресс". В Казахстане компания представляет туроператора Online Express Казахстан и развивает бренд Qazaq Express.

Для своих партнеров – туристических агентств холдинг устраивает ежегодный бизнес-форум абсолютно бесплатно. Мероприятие включает мегаполезные выступления топовых спикеров и бизнес-тренеров, специалистов по продажам, продвижению, а также воркшоп с представителями департаментов по развитию туризма разных стран, авиакомпаний и мировых цепочек отелей. Партнером ТрЭволюции в Алматы стал Департамент культуры и туризма Абу-Даби, представитель которого выступила с презентацией направления.

Фото: Online Express Казахстан

Инсайты от топовых спикеров, реальные кейсы и воркшоп

ТрЭволюция в Алматы собрала более 400 участников и стала первым туристическим мероприятием в стране такого формата. Агенты отметили возможность прокачать знания, взять на вооружение конкретные инструменты для развития бизнеса, пообщаться с коллегами-единомышленниками.

На конференции выступили директор по развитию холдинга, основатель тревел-школы "Секвойя" – Дарья Лосева, которая рассказала про бизнес-сообщества, меняющие мир. После – сертифицированный бизнес-тренер Максим Чабаненко, чье выступление было посвящено 3D-подходу в продажах туров, а также эксперт РБК, бизнес-коуч ICC, экс-топ-менеджер "Ростелеком" и "Башинформсвязь", инвестор и стратег Михаил Бунтов, который представил собравшимся эволюцию лидера и облик руководителя будущего.

Фото: Online Express Казахстан

Хедлайнером ТрЭволюции по традиции стал основатель и генеральный директор холдинга "Русский Экспресс" и входящей в него компании Online Express Тарас Кобищанов. На этот раз агенты узнали, как победить алгоритмы в цифровую эпоху. "Это был пятый сезон ТрЭволюции, но первый, когда она вышла за границы России. Результат превзошел наши ожидания. На конференцию и воркшоп в Алматы прибыло более 400 агентов со всего Казахстана. До сих пор в этой стране наш холдинг продвигал только один продукт: агрегатор выгодных цен Online Express. С сентября 2025 года мы выводим на казахстанский рынок наш туроператорский продукт под новым брендом Qazaq Express", – сообщил г-н Кобищанов.

К слову, туристическая компания "Русский Экспресс", работающая на рынке уже 29 лет, входит в топ-7 туроператоров России. Количество турагентов-партнеров холдинга – более 13 000, а команда насчитывает свыше 700 человек. Online Express Казахстан, входящий в холдинг "Русский Экспресс", член Казахстанской туристической ассоциации, предлагает клиентам платформу для бронирования отдельных туруслуг и динамических турпакетов и площадку для обработки индивидуальных заказов FIT-express.

"Мероприятие зашло на ура! Я встретила много знакомых коллег-турагентов и могу сказать, что всем понравился формат. Очень искренняя обратная связь после конференции. У нас в Казахстане туроператоры редко проводят форумы такого масштаба и формата. Очень рада, что приняла участие. Спасибо! Online Express – надежная компания в Казахстане. Это сервис, проверенный временем. Это партнер, туры которого мы рекомендуем своим клиентам!" – поделилась основатель и директор компании по туризму БОГИНЯ TRAVEL Оксана Ли.

Фото: Online Express Казахстан





"В Казахстане ТрЭволюция прошла впервые, в России же это уникальное событие собирает залы уже пятый год, и каждый раз турагенты узнают что-то новое и полезное, уходят с инсайтами и намерением и мотивацией улучшить свой бизнес. Нам было интересно и драйвово в пространстве конференции развивать сотрудничество, определять точки роста, встречаться с единомышленниками, делиться инсайтами. Благодарю всех агентов Казахстана, приехавших из разных городов, а также партнеров, кто был с нами 2 сентября. Ждем всех в следующем году!" – подытожила генеральный директор Online Express Казахстан Наталья Литвиненко.

Фото: Online Express Казахстан

