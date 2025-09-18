Объявлена дата Всемирных игр кочевников-2026

Оргкомитет объявил дату Всемирных игр кочевников в Кыргызстане, сообщает Zakon.kz.

Так, VI ВИК пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года. По информации оргкомитета в их соцсетях, торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке.

Сами Игры и закрытие мероприятия проведут в Иссык-Кульской области.

Фото: Facebook/worldnomadgames2026

"За соревнованиями будет наблюдать весь мир с участием четырех тысяч спортсменов из более чем 100 стран мира", – говорится в сообщении.

Всемирные игры кочевников – международные спортивные состязания по этническим видам спорта. Туда входят народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.

Фото: Facebook/worldnomadgames2026

На днях в Казахстане стартовали съемки международного шоу Димаша Кудайбергена, в котором участвуют представители Казахстана, Кыргызстана, Китая, Италии, Малайзии и Сербии.