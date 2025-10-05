Олень в Японии прилег у входа в ресторан и преградил путь гостям
Однако у местных сохатые считаются священными животными, поэтому прогонять их нельзя. Поэтому и персонал и посетители отнеслись к такому визиту с пониманием.
Meanwhile in Nara, Japan a deer is— Nature & Animals🌴 (@naturelife_ok) September 29, 2025
posted up like security outside of a restaurant.🦌😭 pic.twitter.com/fbwk0ixVLc
Древний город Нара известен своей исторической архитектурой, благодаря которой он был включен в Список наследия ЮНЕСКО. Однако большинство туристов приезжают сюда не полюбоваться зданиями, а увидеть знаменитых оленей. Хотя наплыв туристов и создает дискомфорт для местных жителей, оленям он оказался выгоден.
Выяснилось, что из-за потока туристов среди популяции местных оленей происходит беби-бум. Эти животные известны тем, что вежливо кланяются, когда им дают специальные рисовые крекеры, продающиеся в киосках по всему городу. Постоянное увеличение количества съедаемых оленями крекеров привело к более активному размножению. Кроме того, больший приток туристов облегчил оленям доступ к этим лакомствам.
