Олень в Японии прилег у входа в ресторан и преградил путь гостям

В японском городе Нара олень расположился прямо перед входом в ресторан, став живым препятствием для посетителей, сообщает Zakon.kz.

Однако у местных сохатые считаются священными животными, поэтому прогонять их нельзя. Поэтому и персонал и посетители отнеслись к такому визиту с пониманием.

Meanwhile in Nara, Japan a deer is

posted up like security outside of a restaurant.🦌😭

Древний город Нара известен своей исторической архитектурой, благодаря которой он был включен в Список наследия ЮНЕСКО. Однако большинство туристов приезжают сюда не полюбоваться зданиями, а увидеть знаменитых оленей. Хотя наплыв туристов и создает дискомфорт для местных жителей, оленям он оказался выгоден.

Выяснилось, что из-за потока туристов среди популяции местных оленей происходит беби-бум. Эти животные известны тем, что вежливо кланяются, когда им дают специальные рисовые крекеры, продающиеся в киосках по всему городу. Постоянное увеличение количества съедаемых оленями крекеров привело к более активному размножению. Кроме того, больший приток туристов облегчил оленям доступ к этим лакомствам.

