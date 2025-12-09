#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Туризм

Акула снова напала на туриста на Мальдивах

акула, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 13:34 Фото: pixabay
Еще один случай нападения акулы на туриста произошел на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

Cемья из Санкт-Петербурга отправилась на популярную экскурсию – снорклинг с акулами-няньками. Во время купания девушку отнесло течением в место, куда хищникам бросают рыбу. Туристка не успела вовремя среагировать, и акула, принявшая ее за добычу, "всосалась" в палец, пишет Shot.

Местные сотрудники остановили кровотечение и довезли россиянку до ближайшего медпункта. Оттуда ее перевели в больницу, где врачи несколько часов проводили операцию по пересадке кожи.

Туристы обратились в страховую компанию для возмещения затрат.

Это не первый случай нападения акулы на людей во время снорклинга на Мальдивах. Днями ранее сообщалось о другом инциденте с акулами-няньками на Мальдивах. Туристка из России во время купания с хищницами растопырила пальцы и получила укус. В данном случае пострадавшая отделалась царапинами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанцам, планирующим путешествие в Китай, сообщили важную новость
14:13, Сегодня
Казахстанцам, планирующим путешествие в Китай, сообщили важную новость
Туристический аттракцион на Мальдивах закончился нападением акулы
01:19, 08 декабря 2025
Туристический аттракцион на Мальдивах закончился нападением акулы
Акула напала на туриста на популярном курорте
04:59, 18 августа 2025
Акула напала на туриста на популярном курорте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: