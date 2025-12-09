Акула снова напала на туриста на Мальдивах

Еще один случай нападения акулы на туриста произошел на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

Cемья из Санкт-Петербурга отправилась на популярную экскурсию – снорклинг с акулами-няньками. Во время купания девушку отнесло течением в место, куда хищникам бросают рыбу. Туристка не успела вовремя среагировать, и акула, принявшая ее за добычу, "всосалась" в палец, пишет Shot.

Местные сотрудники остановили кровотечение и довезли россиянку до ближайшего медпункта. Оттуда ее перевели в больницу, где врачи несколько часов проводили операцию по пересадке кожи.

Туристы обратились в страховую компанию для возмещения затрат.

Это не первый случай нападения акулы на людей во время снорклинга на Мальдивах. Днями ранее сообщалось о другом инциденте с акулами-няньками на Мальдивах. Туристка из России во время купания с хищницами растопырила пальцы и получила укус. В данном случае пострадавшая отделалась царапинами.