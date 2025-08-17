Акула напала на туриста на популярном курорте

63-летний американский турист подвергся нападению акулы и получил серьезные травмы во время подводной охоты на Багамах, сообщает Zakon.kz.

По данным New York Post, 63-летний американский турист получил серьезные травмы после того, как на него напала акула во время подводной охоты на Багамах.

Как говорится в заявлении Королевской полиции Багамских Островов, пугающая встреча произошла в воскресенье около 13:00 недалеко от Биг-Гранд-Кей, отдаленного участка островов Абако.

Полиция сообщила, что мужчину, личность которого пока не разглашается, вытащили из воды с тяжелыми травмами и доставили в местную клинику, а затем переправили на вертолете в США для дальнейшего лечения.

Текущее состояние пострадавшего неизвестно.

Подводная охота – популярный вид спорта для любителей на Багамских островах, заключающийся в прокалывании тела рыбы длинным острым инструментом, например копьем, гарпуном или копьем.

Багамские острова заслужили репутацию места обитания акул из-за нескольких громких случаев, хотя нападения по-прежнему редки.

По данным International Shark Attack File, за последние 400 лет на Багамских островах было зафиксировано 34 подтвержденных случая нападения акул. По этому показателю Багамские острова занимают девятое место среди всех стран, отслеживаемых в этой базе данных.

