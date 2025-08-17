#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
540.87
632.01
6.76
Туризм

Акула напала на туриста на популярном курорте

Хищник в воде, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 04:59 Фото: pixabay
63-летний американский турист подвергся нападению акулы и получил серьезные травмы во время подводной охоты на Багамах, сообщает Zakon.kz.

По данным New York Post, 63-летний американский турист получил серьезные травмы после того, как на него напала акула во время подводной охоты на Багамах.

Как говорится в заявлении Королевской полиции Багамских Островов, пугающая встреча произошла в воскресенье около 13:00 недалеко от Биг-Гранд-Кей, отдаленного участка островов Абако.

Полиция сообщила, что мужчину, личность которого пока не разглашается, вытащили из воды с тяжелыми травмами и доставили в местную клинику, а затем переправили на вертолете в США для дальнейшего лечения.

Текущее состояние пострадавшего неизвестно.

Подводная охота – популярный вид спорта для любителей на Багамских островах, заключающийся в прокалывании тела рыбы длинным острым инструментом, например копьем, гарпуном или копьем.

Багамские острова заслужили репутацию места обитания акул из-за нескольких громких случаев, хотя нападения по-прежнему редки.

По данным International Shark Attack File, за последние 400 лет на Багамских островах было зафиксировано 34 подтвержденных случая нападения акул. По этому показателю Багамские острова занимают девятое место среди всех стран, отслеживаемых в этой базе данных.

Ранее мы писали о том, что туристка загадочным образом исчезла на греческом пляже.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
В Дубае раскрыли загадку второго по высоте небоскреба в мире
Туризм
03:30, 18 августа 2025
В Дубае раскрыли загадку второго по высоте небоскреба в мире
Блогер из Испании застряла в аэропорту из-за ChatGPT
Туризм
07:43, 17 августа 2025
Блогер из Испании застряла в аэропорту из-за ChatGPT
Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении количества авиарейсов
Туризм
20:00, 15 августа 2025
Казахстан и Узбекистан договорились об увеличении количества авиарейсов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: