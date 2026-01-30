#Казахстан в сравнении
Мир

Трагический отпуск на Мальдивах: турист не выдержал гибели супруги во время дайвинга

семейная пара британцев погибла во время отдыха на Мальдивах, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 00:30 Фото: pixabay
Британец скончался спустя несколько дней после того, как его жена погибла во время дайвинга на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, 70-летняя Элейн Ричмонд погибла во время подводного плавания с аквалангом на острове Эллайдху. Ее супруг, 71-летний Малкольм Ричмонд, был доставлен в больницу после резкого ухудшения состояния здоровья, когда спустя два дня он ожидал в аэропорту рейс домой. Он умер в канун Рождества в больнице столицы Мальдив – Мале.

Инцидент заинтересовал полицию, так как погибшие были опытными дайверами.

"В тот день они совершали погружение, однако погодные и морские условия ухудшились, что, к сожалению, привело к тому, что миссис Ричмонд унесло сильным течением. Ее муж немедленно поднял тревогу и обратился за помощью, были начаты поиски, однако, к сожалению, тело миссис Ричмонд впоследствии было извлечено из воды", – рассказал помощник коронера Мэттью Кьюли.

Как уточняется, после смерти пожилой женщины ее супруг стал много пить. Через пару дней в состоянии сильного алкогольного опьянения он не дождался своего самолета, был госпитализирован в местную больницу, где и скончался.

"Причиной его смерти были названы острое алкогольное отравление, полиорганная недостаточность и остановка сердца. Оба случая смерти были переданы коронеру 6 января после репатриации тел супругов в Великобританию. Коронер сообщил, что полноценное расследование состоится позднее – после того как будут получены дополнительные сведения от властей Мальдив", – пишет издание.

Супруги Ричмонд посещали курорт, на котором погибли, около 60 раз и на протяжении последних 17 лет отмечали там Рождество.

Ранее сообщалось, что обычная прогулка туриста по побережью в Австралии привела к неожиданному расследованию.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
