Трагический отпуск на Мальдивах: турист не выдержал гибели супруги во время дайвинга

Британец скончался спустя несколько дней после того, как его жена погибла во время дайвинга на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, 70-летняя Элейн Ричмонд погибла во время подводного плавания с аквалангом на острове Эллайдху. Ее супруг, 71-летний Малкольм Ричмонд, был доставлен в больницу после резкого ухудшения состояния здоровья, когда спустя два дня он ожидал в аэропорту рейс домой. Он умер в канун Рождества в больнице столицы Мальдив – Мале.

Инцидент заинтересовал полицию, так как погибшие были опытными дайверами.

"В тот день они совершали погружение, однако погодные и морские условия ухудшились, что, к сожалению, привело к тому, что миссис Ричмонд унесло сильным течением. Ее муж немедленно поднял тревогу и обратился за помощью, были начаты поиски, однако, к сожалению, тело миссис Ричмонд впоследствии было извлечено из воды", – рассказал помощник коронера Мэттью Кьюли.

Как уточняется, после смерти пожилой женщины ее супруг стал много пить. Через пару дней в состоянии сильного алкогольного опьянения он не дождался своего самолета, был госпитализирован в местную больницу, где и скончался.

"Причиной его смерти были названы острое алкогольное отравление, полиорганная недостаточность и остановка сердца. Оба случая смерти были переданы коронеру 6 января после репатриации тел супругов в Великобританию. Коронер сообщил, что полноценное расследование состоится позднее – после того как будут получены дополнительные сведения от властей Мальдив", – пишет издание.

Супруги Ричмонд посещали курорт, на котором погибли, около 60 раз и на протяжении последних 17 лет отмечали там Рождество.

