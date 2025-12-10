В кафе Турции гостям подают крашеный чай

По заявлению председателя сельскохозяйственной палаты Ризе Бюнямина Арслана, 60-70% ресторанов и кафе Турции используют крашеный чай, сообщает Zakon.kz.

В своих соцсетях Арслан рассказал, что такие чаи продаются напрямую заведениям и не попадают на полки магазинов, из-за чего эффективно уходят от контроля. По его словам, качественный чай стоит 280-300 лир за кг, тогда как пять кг крашеного чая продаются всего за 850 лир, из которых можно получить несколько тысяч стаканов напитка.

Он уверен, что это позволяет заведениям получать большую прибыль по схеме "дешево купить – дорого продать".

"Из годового потребления Турцией 240 тыс. тонн сухого чая около 35% приходится именно на крашеные чаи", – поделился чиновник.

Технология следующая: отходы чая измельчаются, превращаются в гранулы, смешиваются с красителями и себестоимость такого продукта составляет всего 60-70 лир. По словам главы палаты, это угрожает как качеству напитка, так и здоровью потребителей.

Также он отметил, что Министерство сельского хозяйства и лесного хозяйства Турции (Tarım ve Orman Bakanlığı) начало работу по усилению проверок и взятию проб в кафе и кофейнях.

