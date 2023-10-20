Должны ли владельцы кафе и ресторанов платить за воспроизведение музыки в своих заведениях

Должны ли владельцы кафе, ресторанов и прочих подобных заведений платить деньги за воспроизведение музыки в них? На этот вопрос ответили в Министерстве юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

В Минюсте пояснили, что в кафе, ресторанах и т.п. осуществляется публичное исполнение произведений (исполнение произведения посредством декламации, игры, танца или каким-либо иным образом, в том числе с помощью технических средств, в местах, где присутствуют или могут присутствовать лица, не являющиеся членами семьи).

Между тем закон "Об авторском праве и смежных правах" предусматривает, что публичное исполнение произведения является одним из видов исключительных прав автора или правообладателя.

"Автор или иной правообладатель имеет право на вознаграждение за каждый вид использования произведения, размер и порядок исчисления которого устанавливаются авторским договором, а также договорами, заключаемыми организациями, управляющими имущественными правами авторов на коллективной основе", - сказали в Минюсте.

Для правомерного использования объектов авторского права и смежных прав кафе, рестораны и прочие заведения должны иметь соответствующее разрешение автора или правообладателя в виде авторского договора.

Таким образом, владельцы кафе, ресторанов и т.п. должны выплачивать вознаграждение за воспроизведение музыкальных произведений в своих заведениях.

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