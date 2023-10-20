Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Должны ли владельцы кафе и ресторанов платить за воспроизведение музыки в своих заведениях

Должны ли владельцы кафе и ресторанов оплачивать деньги за воспроизведение музыки в своих заведениях Фото: Zakon.kz
Должны ли владельцы кафе, ресторанов и прочих подобных заведений платить деньги за воспроизведение музыки в них? На этот вопрос ответили в Министерстве юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

В Минюсте пояснили, что в кафе, ресторанах и т.п. осуществляется публичное исполнение произведений (исполнение произведения посредством декламации, игры, танца или каким-либо иным образом, в том числе с помощью технических средств, в местах, где присутствуют или могут присутствовать лица, не являющиеся членами семьи).

Между тем закон "Об авторском праве и смежных правах" предусматривает, что публичное исполнение произведения является одним из видов исключительных прав автора или правообладателя.

"Автор или иной правообладатель имеет право на вознаграждение за каждый вид использования произведения, размер и порядок исчисления которого устанавливаются авторским договором, а также договорами, заключаемыми организациями, управляющими имущественными правами авторов на коллективной основе", - сказали в Минюсте.

Для правомерного использования объектов авторского права и смежных прав кафе, рестораны и прочие заведения должны иметь соответствующее разрешение автора или правообладателя в виде авторского договора.

Таким образом, владельцы кафе, ресторанов и т.п. должны выплачивать вознаграждение за воспроизведение музыкальных произведений в своих заведениях.

Ранее мы рассказали, нужно ли при составлении договора купли-продажи предъявлять нотариусу подлинники документов.

Читайте также

Нужно ли при оформлении договора купли-продажи предъявлять нотариусу подлинники документов
Нужно ли при составлении договора купли-продажи предъявлять нотариусу подлинники документов
В Казахстане утвердили концепцию развития государственного языка на 6 лет
В Казахстане утвердили Концепцию развития языковой политики на предстоящие 6 лет
Казахстан и Китай будут развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут
Казахстан и Китай будут развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут
Лариса Черненко
МЮ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления