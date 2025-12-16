#Казахстан в сравнении
Туризм

Тысяча милиционеров Кыргызстана берегла порядок при зажжении главной елки страны

Главная елка Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 07:00 Фото: Telegram/24KG
При зажжении главной елки Кыргызстана 15 декабря в Бишкеке порядок обеспечивала одна тысяча милиционеров, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ГУВД, районных УВД, полка патрульно-постовой службы милиции, а также других подразделений органов внутренних дел несли службу в усиленном режиме.

Об этом передает Telegram-канал "24KG Новости Кыргызстана".

Фото: Telegram/24KG

"Принимаются все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности, недопущения правонарушений и создания комфортных условий для жителей и гостей столицы", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram/24KG

В начале декабря в супермаркете Баку подрались два Деда Мороза.

Фото Алия Абди
Алия Абди
