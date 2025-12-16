Тысяча милиционеров Кыргызстана берегла порядок при зажжении главной елки страны
Фото: Telegram/24KG
При зажжении главной елки Кыргызстана 15 декабря в Бишкеке порядок обеспечивала одна тысяча милиционеров, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники ГУВД, районных УВД, полка патрульно-постовой службы милиции, а также других подразделений органов внутренних дел несли службу в усиленном режиме.
Об этом передает Telegram-канал "24KG Новости Кыргызстана".
Фото: Telegram/24KG
"Принимаются все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности, недопущения правонарушений и создания комфортных условий для жителей и гостей столицы", – говорится в сообщении.
Фото: Telegram/24KG
В начале декабря в супермаркете Баку подрались два Деда Мороза.
