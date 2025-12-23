#Казахстан в сравнении
Туризм

Варить живых крабов и лобстеров запретят в Англии

В Англии варка живых и находящихся в сознании омаров, лобстеров и других ракообразных скоро будет вне закона, сообщает Zakon.kz.

Власти посчитали такой способ "неприемлемым способом умерщвления", пишет The Guardian. Подобный запрет введен в Швейцарии, Норвегии и Новой Зеландии.

В 2022 году в Англии был принят закон, признающий, что беспозвоночные, в частности, омары, крабы и осьминоги, способны испытывать боль и страдания. Организации по защите животных утверждают, что оглушение раков перед варкой электрическим ружьём или охлаждение льдом являются более гуманными методами.

"Когда живых, находящихся в сознании животных помещают в кипящую воду, они терпят несколько минут мучительной боли. Это пытка, и ее можно полностью избежать", – отметил исполнительный директор благотворительной организации Crustacean Compassion Бен Стерджен.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони похвалила кухню своей страны.

Фото Алия Абди
Алия Абди
