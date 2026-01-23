#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
505.71
591.43
6.65
Туризм

Ким Чен Ын пришел в баню: женщины смутились, мужчины прижались к стене

Курорты Северной Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 07:00 Фото: Yonhap News
20 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил торжественное мероприятие по случаю открытия курорта у горячих источников – Онпхоского дома отдыха трудящихся, сообщает Zakon.kz.

Курорт считается старейшим в стране, передает Asia Business Daily. После масштабной реконструкции здесь появились бальнеологические оздоровительные и сервисные объекты.

Фото: Yonhap News

"Для посетителей комплекс должен открыться в феврале", – говорится в публикации.

Фото: Yonhap News

Ким Чен Ын осмотрел курорт и заявил, что в стране необходимо развивать санаторную инфраструктуру. Лидер Северной Кореи также призвал создать единый механизм управления домами отдыха и санаториями.

Ранее стало известно, что половина из 100 крупнейших городов мира испытывает высокий уровень дефицита воды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Двойник Ким Чен Ына передал ему послание: Убейте себя и сделайте меня лидером
10:17, 30 июня 2025
Двойник Ким Чен Ына передал ему послание: Убейте себя и сделайте меня лидером
Ким Чен Ын привел дочку на запуск спутника-шпиона
15:55, 24 ноября 2023
Ким Чен Ын привел дочку на запуск спутника-шпиона
Дональд Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном
04:30, 26 августа 2025
Дональд Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: