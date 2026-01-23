Ким Чен Ын пришел в баню: женщины смутились, мужчины прижались к стене

20 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил торжественное мероприятие по случаю открытия курорта у горячих источников – Онпхоского дома отдыха трудящихся, сообщает Zakon.kz.

Курорт считается старейшим в стране, передает Asia Business Daily. После масштабной реконструкции здесь появились бальнеологические оздоровительные и сервисные объекты.

Фото: Yonhap News

"Для посетителей комплекс должен открыться в феврале", – говорится в публикации.

Фото: Yonhap News

Ким Чен Ын осмотрел курорт и заявил, что в стране необходимо развивать санаторную инфраструктуру. Лидер Северной Кореи также призвал создать единый механизм управления домами отдыха и санаториями.

Kim Jong Un tours his shiny new hot springs resort in North Korea and chats with ladies in a new video ad. https://t.co/xTikzrwin0 pic.twitter.com/c2I9dY8rnQ — TMZ (@TMZ) January 22, 2026

